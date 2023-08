Lauterbach will E-Rezept und E-Patientenakte vorantreiben

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat Ärzte und Apotheker aufgerufen, mitzuziehen, um das elektronische Rezept flächendeckend einführen zu können. Am Rande eines Praxisbesuchs in Berlin sagte Lauterbach, man habe die Voraussetzungen dafür geschaffen. Das E-Rezept bringe eine bessere Patienten-Versorgung sowie eine Entlastung der Ärzte. In der heutigen Zeit ist es laut dem SPD-Politiker nicht mehr vermittelbar, Rezepte auf Papier auszudrucken. Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens sieht Lauterbach Deutschland als Entwicklungsland. Es brauche jetzt eine Aufholjagd. Neben dem E-Rezept, das ab Januar flächendeckend zur Normalität werden soll, will der Minister die elektronische Patientenakte vorantreiben. //stop//Entsprechende Gesetze soll das Bundeskabinett in Kürze verabschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 16:00 Uhr