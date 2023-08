Lauterbach will Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat das umstrittene sogenannte E-Rezept als wichtigen Baustein bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen bezeichnet. Es verringere Zettelwirtschaft und erleichtere die Abläufe in Arztpraxen und Apotheken. Außerdem könnten sich Patienten Wege sparen, so Lauterbach. Kernpunkt ist, dass Ärzte das Rezept elektronisch auf die Gesundheitskarte des Patienten übertragen, in der Apotheke wird es wieder ausgelesen. Das soll ab kommenden Jahr verpflichtend werden. Lauterbach wörtlich: "Ich kann sagen: Es funktioniert". Das Projekt hatte sich unter anderem wegen Datenschutzbedenken und Widerständen von Medizinern und Apothekern immer wieder verzögert. Bisher verfügt nur ein Teil der Praxen über die nötige technische Ausstattung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 14:00 Uhr