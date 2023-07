Lauterbach will bei Hitzeschutz enge Zusammenarbeit mit allen Bereichen der Gesundheitsvorsorge

Meldungsarchiv - 28.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Strategie zum Hitzeschutz in Deutschland vorgestellt. Dabei sollen die verschiedenen Bereiche des Gesundheitssektors zusammenarbeiten - unter anderem Hausärzte, Pflegeeinrichtungen und Krankenkassen. Außerdem möchte Lauterbach, dass die Berichte des Deutschen Wetterdienstes bei Hitze stärker berücksichtigt werden. Alle Ergebnisse sollen öffentlich zugänglich werden. Lauterbach unterstrich, Ziel sei es, die Zahl der Hitzetoten in Deutschland auf unter viertausend im Jahr zu drücken. Im vergangenen Jahr starben mehr als achttausend Menschen an den Folgen der hohen Temperaturen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 14:00 Uhr