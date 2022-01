Lauterbach warnt vor zu viel Corona-Optimismus

Brinkhaus verzichtet zugunsten Merz auf erneute Kandidatur für Fraktionsvorsitz

Berlin: Unionsfraktionschef Brinkhaus verzichtet zugunsten des künftigen CDU-Vorsitzenden Merz auf eine erneute Kandidatur für den Fraktionsvorsitz. Das kündigte Brinkhaus in einem Brief an die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU an. Darin schlägt er außerdem vor, den neuen Fraktionsvorsitzenden bereits am 15. Februar zu wählen. Brinkhaus war ursprünglich bis Ende April gewählt worden. Mit seinem Schritt vermeidet er vor den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen einen neuerlichen Machtkampf in der CDU, der die Wahlkämpfe belastet hätte. Merz war am Samstag bei einem Online-Parteitag von den Delegierten mit mehr als 94 Prozent der Stimmen zum künftigen CDU-Vorsitzenden gewählt worden. Die rechtlich bindende Bestätigung per Briefwahl steht aber noch aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2022 21:00 Uhr