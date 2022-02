Lauterbach warnt vor Wettlauf bei Lockerungen

Das Wetter: Teils sonnig, teils regnerisch, örtlich Sturmböen

Das Wetter in Bayern: An den Alpen sonnige Abschnitte, sonst überwiegend bewölkt und von Westen her gebietsweise Regen. Lebhafter Wind, von Westen her stark bis stürmisch auffrischend. Höchstwerte 9 bis 16 Grad. In der Nacht von Nordwesten her Regen, örtlich schwere Sturmböen. Tiefstwerte um 4 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen vor allem in der Rhön und im Thüringer Wald. Die weiteren Aussichten: Morgen an den Alpen einzelne Schauer, sonst trocken mit Sonne und Wolken. Ab Sonntag überwiegend bewölkt und zeitweise Regen, am Montag im höheren Bergland auch Schnee. Weiterhin windig, mitunter stürmisch. Tiefstwerte 4 bis minus 4 Grad, Höchstwerte 4 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2022 07:00 Uhr