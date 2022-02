Lauterbach warnt vor weiteren Corona-Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 18.02.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat vor weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen gewarnt. Auf einer Pressekonferenz sagte er am Vormittag, die von Bund und Ländern beschlossenen Schritte seien auf Kante genäht. Wenn man zu schnell öffne, könnten die Corona-Zahlen auch wieder steigen, so Lauterbach, und das würde zu mehr Hospitalisierungen führen. Die Menschen dürften sich auch nicht verwirren lassen durch Berichte, man könne ja lockern wie in Dänemark oder England. Dort gebe es mehr Geimpfte unter den älteren Menschen, sagte der Gesundheitsminister. Der Scheitelpunkt der Omikron-Welle sei zwar überschritten, aber die Variante BA.2 könnte den Erfolg auch wieder gefährden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2022 09:00 Uhr