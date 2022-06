Lauterbach warnt vor Sorglosigkeit bei Corona

Nachrichtenarchiv - 17.06.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat dazu aufgerufen, der Corona-Sommerwelle nicht sorglos und ohne Gegenmassnahmen zu begegnen. Es gebe keinen Grund zur Panik, aber man müsse die hohen Inzidenzen ernst nehmen. Lauterbach legte auf einer Pressekonferenz ein Sieben-Punkte-Konzept vor. Der Minister empfahl, in Innenräumen freiwillig Masken zu tragen, um sich und andere zu schützen. Dies müsse zur Normalität werden, betonte er. Lauterbach riet Menschen ab 70 oder mit Vorerkrankungen und allen mit vielen Kontakten zu einer vierten Impfung. Zum September strebt der Minister an, dass Informationen über freie und belegte Betten auf Intensivstationen tagesaktuell online verfügbar sind. Schließungen von Schulen und Kitas will der Minister vermeiden, dies liegt aber ohnehin in der Hoheit der Länder. Zudem wies Lauterbach daraufhin, dass das im September auslaufende Infektionsschutzgesetz reformiert werden muss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2022 11:00 Uhr