Lauterbach warnt vor schnellen Lockerungen

Das Wetter: Meist bewölkt mit Wind, bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Anfangs im Süden sonnige Abschnitte. Sonst bewölkt und besonders in Nordbayern zunehmend regnerisch. Sehr windig, der Deutsche Wetterdienst warnt ab dem Nachmittag vor Sturmböen in Hochlagen. Höchstwerte 3 bis 8 Grad. In der Nacht regnerisch und weiterhin sehr windig, Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen wechselnd bewölkt bei lebhaftem Wind und gebietsweise Schnee oder Regen. Von Dienstag an Wetterberuhigung und besonders im Süden zunehmend freundlich. Tageshöchstwerte 3 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2022 11:00 Uhr