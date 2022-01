Lauterbach warnt vor Kapazitätsengpässen in Kliniken und Laboren

Nachrichtenarchiv - 14.01.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat vor einer Zuspitzung der Corona-Lage gewarnt. Mit Blick auf die stark steigenden Infektionszahlen sagte Lauterbach, das Land gerate jetzt in schwieriges Fahrwasser. Krankenhäuser und Labore würden an die Belastungsgrenze kommen. Ziel sei jetzt, die aktuelle Ansteckungswelle so weit wie möglich zu strecken. Die beschlossenen Maßnahmen sind nach Lauterbachs Ansicht wirksam: Deutschland habe nicht die kurze Verdoppelungszeit der Neuinfektionen wie andere Länder, betonte der SPD-Politiker: Vor einigen Wochen seien es 4,5 Tage gewesen, jetzt bewege man sich auf 6,5 Tage zu. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, ergänzte, die Omikron-Variante mache inzwischen mehr als 70 Prozent der Corona-Fälle in Deutschland aus. Er geht nach eigenen Worten davon aus, dass die Delta-Variante in den kommenden Tagen vollständig von Omikron verdrängt wird.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.01.2022 13:45 Uhr