Lauterbach verteidigt umstrittene Pflegereform im Bundestag

Berlin: Die Pflegereform von Gesundheitsminister Lauterbach ist bei ihrer ersten Lesung im Bundestag heftig diskutiert worden. Ein großes Thema war die häusliche Pflege. Die CDU bewertete den Gesetzentwurf in dieser Hinsicht als herbe Enttäuschung für die Betroffenen. Deren Situation würde nur verschlechtert. Zustimmung bekam sie von den Grünen. Sie erinnerten daran, dass von derzeit mehr als fünf Millionen Pflegebedürftigen mehr als 80 Prozent zuhause gepflegt würden. Mit Blick auf die geplante Erhöhung des Pflegebeitrags sprach Bundesgesundheitsminister Lauterbach von einem angemessenen Betrag. Die Qualität in der Pflege sei hoch, daher brauche es mehr Geld, so der SPD-Politiker. Auf lange Sicht müsse die Finanzierung der Pflege auf andere Füße gestellt werden. Unterstützung bekam Lauterbach von der FDP, die eine private Zusatzversicherung ins Gespräch brachte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2023 18:00 Uhr