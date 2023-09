Lauterbach verteidigt "überfällige" Reformpläne im Gesundheitswesen

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat die geplanten Reformen im Gesundheitswesen verteidigt. In der Debatte über den Etat seines Ressorts sagte er, leider sei das deutsche Gesundheitssystem chronisch krank. Bisherige Veränderungen seien Bagatellreformen ohne große Wirkung gewesen. Mit der geplanten Krankenhausreform wolle die Ampel-Koalition statt eines durch und durch ökonomisierten Systems die Medizin wieder in den Vordergrund rücken, so Lauterbach. Die gesetzlichen Krankenkassen machen wiederum die geplanten Reformen mitverantwortlich dafür, dass sie im kommenden Jahr mit einer Finanzierungslücke von 3,5 bis 7 Milliarden Euro rechnen müssten. Nach Einschätzung der Chefin des GKV-Spitzenverbands, Pfeiffer, würde sich daraus rechnerisch ein Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitrags für die Versicherten von bis zu 0,4 Prozent ergeben, sofern die Politik nicht gegensteuere.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 14:00 Uhr