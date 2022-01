Lauterbach verteidigt neue Corona-Auflagen für Gastronomie

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Pläne von Bund und Ländern hinsichtlich der Corona-Auflagen für die Gastronomie verteidigt. Er bedauere die geplante Verschärfung, sagte Lauterbach am Abend im "Ersten". Sie sei aber zum Schutz der Bevölkerung und der Restaurant-Besucher notwendig. Auf die Ankündigung aus Bayern, man prüfe, ob die 2G-plus-Regel für die Gastronomie notwendig sei, reagierte Lauterbach gelassen. Aus seiner Sicht brauche es keinen Beschluss in Bayern, da dort bereits 2G praktiziert werde. Am Ende werde man eine bundeseinheitliche Regelung haben. Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, dass zweifach Geimpfte und Genesene für den Besuch einer Gaststätte zusätzlich einen tagesaktuellen Test vorweisen müssen. Geboosterte Menschen sind von der Test-Pflicht befreit. Wann die Regeln in Kraft treten, liessen Bund und Länder offen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 01:00 Uhr