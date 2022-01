Lauterbach verteidigt neue Corona-Auflagen für Gastronomie

Neun Verletzte bei Auffahr-Unfall auf der A8

Bad Aibling: Auf der A8 München-Salzburg sind am Vormittag neun Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilte fuhr kurz vor der Ausfahrt Bad Aibling ein Sattelschlepper fast ungebremst in das Ende eines Staus. Acht der Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht, eine Frau musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die Unfallstelle war erst am frühen Abend vollständig geräumt. Warum der Lastzug in das Stauende fuhr ist noch nicht bekannt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.01.2022 20:15 Uhr