Lauterbach verteidigt geplanten Corona-Basisschutz gegen Kritik

Warnstreik des Sicherheitspersonals betrifft Frankfurter Flughafen

Frankfurt am Main: Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals sind in der Früh zahlreiche Verbindungen am Frankfurter Flughafen ausgefallen. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte, legten Mitarbeiter der Fracht- und Passagierkontrollen an Deutschlands größtem Airport um zwei Uhr die Arbeit nieder. Der Frankfurter Flughafen hatte nach eigenen Angaben bereits vorher viele Abflüge für heute gestrichen. Auch in München, Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden sollen sich Mitarbeiter am Warnstreik beteiligen. In München sind von dem Ausstand die Fracht - und Warenkontrollen betroffen, hier kommt es beim Transport der DHL-Pakete zu den Flugzeugen zu erheblichen Verzögerungen. Die Passagierkontrollen sind hingegen nicht betroffen, dafür ist in München eine Firma mit eigenem Tarifvertrag zuständig.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.03.2022 09:15 Uhr