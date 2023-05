Lauterbach verteidigt geplante Pflegereform

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: in Alpennähe Regen, sonst zunehmend freundlich bei 12 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, in Alpennähe zeitweise Regen. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. In der Nacht im Süden vereinzelt Regen, sonst trocken. Die Aussichten bis Samstag: Morgen und am Freitag an den Alpen einzelne Schauer, sonst häufig sonnig. Am Samstag bayernweit viel Sonnenschein bei 18 bis 24 Grad.

