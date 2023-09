Lauterbach verteidigt geplante Krankenhausreform im Bundestag

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die geplanten Transparenzregeln für Krankenhäuser in der ersten Lesung im Bundestag verteidigt. Die Informationen, die veröffentlicht werden sollen, seien Routinedaten, so Lauterbach. Man könne beispielsweise Menschen mit einer Krebserkrankung nicht alleine lassen bei der Entscheidung, in welcher Klinik sie sich behandeln lassen sollen. Außerdem warf er den Ländern vor, in den letzten zehn Jahren ihre Investitionskosten für die Kliniken nicht bezahlt zu haben. Der Bund dagegen habe seine Verpflichtungen erfüllt. Die Union beschuldigte die Regierung dagegen, den Kliniken nicht zur Seite zu stehen bei ihren Finanzierungsproblemen. Lauterbach gehe den zweiten Schritt vor dem ersten, indem er zuerst das Transparenzgesetz angehe, so der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Sorge. Die geplanten Regeln sehen vor, dass bundesweit Daten zur Behandlungsqualität der Krankenhäuser veröffentlicht werden sollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2023 12:45 Uhr