Lauterbach verteidigt Corona-Risikobewertung für 2022

Berlin: Das Robert Koch-Institut wollte das Corona-Risiko offenbar schon im Februar 2022 herabstufen. Aber Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zeigen, dass Gesundheitsminister Lauterbach diesen Schritt monatelang verhindert hat. Lauterbach selbst hat seine Entscheidung noch einmal verteidigt. Auf seinem X-Account verwies er am Abend darauf, dass im Februar 2022 zum Teil noch hunderte Menschen am Tag an Covid gestorben seien - deshalb wäre es aus seiner Sicht zu diesem Zeitpunkt ein Fehler gewesen, die Risikobewertung von "sehr hoch" auf "hoch" herabzusetzen. Dieser Schritt erfolgte erst im Mai 2022. - Den Recherchen zufolge stellt das monatelange Hin und Her vor zweieinhalb Jahren Lauterbachs Darstellung in Frage, dass er dem RKI in fachlicher Hinsicht keine politischen Weisungen erteilt habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 06:00 Uhr