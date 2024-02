Lauterbach verspricht Ende der Kostenexplosion im Gesundheitswesen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat angekündigt, die Kostensteigerung im deutschen Gesundheitswesen zu beenden. Im Interview mit dem BR24-Thema des Tages sagte der SPD-Politiker, die sogenannte "deutsche Lösung" - nämlich: alles bleibt so wie es ist, aber jeder bekommt mehr Geld - könne nicht mehr praktiziert werden. Er verwies darauf, dass das deutsche Gesundheitssystem das teuerste in Europa ist, und trotzdem funktioniere es nicht. Als Hauptprobleme nannte er die fehlende Digitalisierung, mangelhafte klinische Forschung und die Tatsache, dass es in der alternden Gesellschaft zu wenig Vorbeugung gegen Krankheiten gibt. Diese Punkte werde sein Team in enger Zusammenarbeit mit der Wissenschaft lösen. Ein großes Problem sieht der SPD-Politiker außerdem in der fehlenden Spezialisierung der Krankenhäuser. Dagegen will der Gesundheitsminister mit seiner Krankenhausreform vorgehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2024 19:30 Uhr