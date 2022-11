Lauterbach verlängert Bürgertests

Kurzmeldung ein/ausklappen FDP will wegen Inflation Freibeträge bei Erbschaftssteuer hochsetzen

Berlin: Die FDP will die Erbschaftssteuer an die sehr hohe Inflation anpassen. Ähnlich wie bei der Einkommenssteuer sollten auch hier die Freibeträge angehoben werden, sagte der Chef der FDP-Bundestagsfraktion, Dürr. Das wäre unbürokratisch und schnell machbar. Die FDP wolle sich dafür in der Koalition einsetzen. Ab Januar wird die Wertermittlung von Immobilien so angepasst, dass Erben und Beschenkte von Häusern und Wohnungen in der Regel deutlich höhere Steuern entrichten müssen. Derzeit liegt der Freibetrag für Kinder bei 400.000 Euro.

