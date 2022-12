Lauterbach unterstützt Gender-Initiative für Arzneimittelwerbung

Kurzmeldung ein/ausklappen Stromausfälle in Ukraine halten an

Kiew: In der Ukraine halten die Stromausfälle nach dem massiven russischen Beschuss an. Nach Angaben von Präsident Selenskyj sind aktuell fast neun Millionen Menschen in verschiedenen Regionen des Landes ohne Strom. In seiner abendlichen Videoansprache sagte er: Es gebe weiterhin Engpässe, man arbeite an der Wiederherstellung des Netzes. Anzahl und Dauer der Stromausfälle nehmen laut Selenskyj allerdings allmählich ab. In seiner Ansprache ging er auch auf die Situation an der Front in der Donbass-Region ein. Sie sei schwierig, schmerzhaft und erfordere die ganze Kraft und Konzentration des Landes.

