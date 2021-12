Lauterbach und Wieler rufen zu Vorsicht an Weihnachten auf

Nachrichtenarchiv - 22.12.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine fünfte Corona-Welle durch die neue Omikron-Variante ist nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach nicht mehr aufzuhalten. Lauterbach sagte bei der Pressekonferenz zur aktuellen Coronalage, Deutschland müsse sich intensiv darauf vorbereiten. Als wichtigsten Baustein nannte der Minister eine offensive Boosterkampagne. Er geht davon aus, dass der Schutz vor einem schweren Verlauf nach einer Auffrischungs-Impfung bei über 90 Prozent liegt. Bund und Länder hatten gestern Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene beschlossen, die aber erst am 28. Dezember in Kraft treten sollen. Lauterbach rief zu besonderer Vorsicht an Weihnachten und zu regelmäßigen Tests auf. RKI-Präsident Wieler bat eindringlich darum, nur im kleinen Kreis zu feiern, damit Weihnachten nicht der Funke werde, der das Omikron-Feuer entfacht.

