Lauterbach und RKI rufen Risikogruppen zur Corona-Impfung auf

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach und das Robert-Koch-Institut haben Risikogruppen zur Corona-Impfung aufgerufen. Mit Blick auf die kommende Erkältungssaison sagte Lauterbach, Personen ab 60 Jahren, chronisch Erkrankte oder Mitarbeiter in Kliniken und Heimen sollten sich impfen lassen. Ab heute steht das angepasste Vakzin in den Arztpraxen zur Verfügung. Eine generelle Impfempfehlung oder staatliche Schutzmaßnahmen soll es nach aktuellem Stand nicht geben: Schließlich gebe es eine breite Immunisierung in der Bevölkerung, so Lauterbach. Wer Erkältungssymptome habe, solle sich testen und generell drei bis fünf Tage zu Hause bleiben. Wie der kommissarische Leiter des RKI, Schaade, sagte, steigen die Corona-Fallzahlen derzeit wieder, allerdings auf niedrigem Niveau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 17:00 Uhr