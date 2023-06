Lauterbach und Länder beraten über Krankenhausreform

Meldungsarchiv - 29.06.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbauch berät heute mit den Ländern über die Eckpunkte der geplanten Krankenhausreform. Einig sind sich beide Seiten, dass Krankenhäuser in Zukunft anders finanziert werden sollen: Neben Geld für konkrete Behandlungen soll es auch pauschale Zahlungen geben. Streit gibt es aber wegen der vorgesehenen Einteilung der Kliniken in drei Qualitätslevel. Dies sei für eine erfolgreiche Reform nicht notwendig, heißt es in einem Papier der Länder. Sie befürchten, dass der Ruf schlechter eingestufter Kliniken Schaden nehmen könnte. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen forderte bundesweite Qualitätsvorgaben: Im Mittelpunkt müsse eine bedarfs- und qualitätsgesicherte Versorgung stehen - nicht das finanzielle Interesse einzelner Krankenhäuser oder Länder. Dann sei die Reform erfolgreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2023 07:00 Uhr