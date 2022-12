Lauterbach und Holetschek halten Fallpauschalen für überholt

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Finanzierung der Krankenhäuser muss aus Sicht von Gesundheitsminister Lauterbach dringend reformiert werden. Im Deutschlandfunk sagte Lauterbach, das System der Fallpauschalen funktioniere nicht gut. Es biete falsche Anreize und führe zu einem Ungleichgewicht zwischen medizinischen und ökonomischen Aspekten. Lauterbach hatte das Fallpauschalen-System vor 20 Jahren selbst maßgeblich mitentwickelt. Am Vormittag will er nun ein neues Konzept vorstellen, um den Krankenhäusern den finanziellen Druck zu nehmen. - Bayerns Gesundheitsminister Holetschek sagte dazu in der Bayern 2-Radiowelt, er begrüße die Reform, denn das System der Fallpauschalen sei überholt. Vom Bundesgesundheitsminister erwarte er, dass es passgenaue Lösungen auch für die ländlichen Räume gebe, um eine wohnungsnahe Versorgung sicherzustellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2022 09:00 Uhr