Lauterbach und Buschmann haben sich offenbar auf Corona-Regeln geeinigt

03.08.2022 14:00 Uhr

Berlin: Der Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz steht offenbar. Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD sagte den Zeitungend der Funke-Mediengruppe, er habe sich mit FDP-Justizminister Buschmann auf neue Corona-Regeln geeinigt. Wörtlich ergänzte Lauterbach: "Ich glaube, dass das Paket sehr gut ist." Und weiter: "Wir sind für den Herbst gerüstet." Einzelheiten wollen Lauterbach und Buschmann am Nachmittag vorstellen. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf einen Insider, dass das neue Infektionsschutzgesetz einen Stufenplan vorsieht. So soll es in einem ersten Schritt möglich sein, FFP2-Masken für den Flug- und Fernverkehr vorzuschreiben. Sollte sich die Lage verschärfen, könnten die Länder demnach wieder Masken in Innenräumen und Personenobergrenzen bei Veranstaltungen verordnen. Das bisherige Infektionsschutzgesetz mit den geltenden Corona-Pandemieregeln läuft am 23. September aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2022 14:00 Uhr