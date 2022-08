Lauterbach und Buschmann einigen sich auf Corona-Regeln

Pelosi-Besuch in Taiwan verschärft die Spannungen mit China

Taipeh: Nach ihrem Besuch in Taiwan ist die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, zur nächsten Station ihrer Asienreise nach Südkorea aufgebrochen. Zuvor hatte sie in Taipeh noch Menschenrechtsaktivisten getroffen, darunter auch den Anführer der 1989 blutig niedergeschlagenen Demokratiebewegung in China. Der Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin hat die Spannungen zwischen China und dem Inselstaat weiter verschärft. Bei einem Gespräch mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai sicherte Pelosi ihr die volle Unterstützung der USA zu. Die chinesische Führung reagierte empört und kündigte ein großes Militärmanöver in den Gewässern rund um Taiwan an. Dabei soll auch scharfe Munition eingesetzt werden. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und erkennt dessen Unabhängigkeit nicht an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2022 13:00 Uhr