Lauterbach und Ärzte plädieren für Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung

US-Präsident Biden besucht erstmals seit Amtsantritt Israel

Washington: Eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt reist US-Präsident Biden erstmals in den Nahen Osten. Zum Auftakt wird er heute in Jerusalem erwartet. Biden will dort zunächst die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen. Im Anschluss stehen Gespräche mit dem neuen israelischen Ministerpräsidenten Lapid, Präsident Herzog und Oppositionsführer Netanjahu auf dem Programm. Anders als sein Vorgänger Trump will Biden im Westjordanland auch mit Palästinenserpräsident Abbas sprechen. Wie das Weiße Haus mitteilte, wird der US-Präsident dort nachdrücklich seine Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung unterstreichen. Ende der Woche will Biden in Saudi-Arabien am Gipfel des Golf-Kooperationsrates teilnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2022 07:00 Uhr