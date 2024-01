Lauterbach trifft Spitzenverbände zum Thema Krankenhausreform

Berlin: Zur Stunde läuft das Treffen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach mit Kommunalverbänden zum Thema Krankenhausreform. Vorab mahnte der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Brandl, rasche Hilfen für Kliniken an. In der "Rheinischen Post" sagte er, der Bund müsse dringend die finanzielle Grundlage für die Reform schaffen. Ohne entsprechende Mittel stehe die Überlebensfähigkeit der Krankenhäuser auf der Kippe und die angedachte Reform sei zum Scheitern verurteilt, so Brandl. Lauterbach hatte vor dem Treffen versucht, die CDU unter Druck zu setzen. Er warnte in der "Rheinischen Post" ebenfalls vor einem breiten Kliniksterben, wenn die unionsgeführten Länder die geplante Krankenhausreform weiter verzögern sollten. In diesem Jahr drohten mehr als 100 Krankenhäusern die Insolvenz, so Lauterbach.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.01.2024 11:15 Uhr