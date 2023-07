Lauterbach stellt Strategie gegen Long Covid vor

Meldungsarchiv - 12.07.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Wer lange nach einer Corona-Infektion gesundheitliche Probleme hat, soll künftig mehr Hilfe bekommen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat heute ein Long-Covid-Programm vorgestellt. So können sich Ärzte und Patienten künftig besser informieren und austauschen, dafür wurde ein Internetportal freigeschaltet. Außerdem soll die Long-Covid-Forschung mit insgesamt 40 Millionen Euro gefördert werden. Ursprünglich hatte der Minister mehr als doppelt so viel Geld eingeplant, scheiterte aber an Sparzwängen. Lauterbach warnte vor volkswirtschaftlichen Schäden und gab eine pessimistische Prognose ab: Viele Menschen würden wohl dauerhaft betroffen sein, es gebe noch keine Therapiekonzepte, die durchschlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2023 23:00 Uhr