Lauterbach stellt Pläne zur Krankenhausreform vor

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat zusammen mit einer Expertenkommission der Bundesregierung Vorschläge für eine Krankenhausreform vorgestellt. Der SPD-Politiker will unter anderem die umstrittenen Fallpauschalen abschaffen und so den Kliniken mehr finanzielle Spielräume verschaffen. Lauterbach sagte bei der Vorstellung seiner Pläne, durch die Pauschalen habe es eine Tendenz zu billiger Medizin in den Krankenhäusern gegeben. Die Pauschalen würden einheitlich für vergleichbare Fälle bezahlt werden - egal wie aufwändig der Fall behandelt werde und egal, wo er behandelt werde. Ökonomische Aspekte dürften aber keine dominierende Rolle spielen, wenn Patienten behandelt würden. Lauterbach sagte, Kliniken - vor allem auf dem Land - müssten die Möglichkeit haben, auch ohne die Pauschalen zu überleben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2022 16:00 Uhr