Lauterbach stellt Pläne zur Cannabis-Legalisierung vor

Kufstein: Mit Hilfe eines digitalen Verkehrsmanagements sollen Lkw-Staus am Brenner und im Inntal künftig vermieden werden. Bayern und Tirol wollen eine Art Slotsystem installieren. Eine entsprechende Absichtserklärung wollen Ministerpräsident Söder, der Tiroler Landeshauptmann Mattle und sein Südtiroler Kollege Kompatscher in Kürze unterzeichnen. Ein Slotsystem könnte so aussehen, dass Lkw bestimmte Uhrzeiten für die Durchfahrt buchen müssen. Sind alle Slots vergeben, muss der Lkw zu einer anderen Zeit oder sogar an einem anderen Tag fahren. Nach ersten Plänen soll das System von Rosenheim bis Trient in Italien gelten. Dafür wäre aber wohl ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen Italien, Österreich und Deutschland erforderlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2023 11:00 Uhr