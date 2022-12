Lauterbach stellt Pläne für Krankenhausreform vor

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will grundlegende Reformvorschläge zur Zukunft der Krankenhäuser vorstellen. Ziel ist, die Versorgung stärker von finanziellem Druck zu lösen. Lauterbach will dazu das System der Fallpauschalen ändern. Im Vorfeld hatte er von einer Revolution bei der Finanzierung gesprochen. Das jetzige System setze auf "billig und Menge". Man könne in Kliniken aber nicht dieselben Regeln anwenden wie beim Lebensmitteldiscounter. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert ein Gesamtkonzept für eine Reform. Das ständige Herauslösen von Einzellösungen bringe keinen Fortschritt, sagte Vorstandschef Gaß den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2022 06:00 Uhr