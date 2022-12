Lauterbach stellt Pläne für Krankenhaus-Reform vor

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach stellt am Vormittag seine Pläne für eine Reform der Krankenhausversorgung vor. Konkret will der SPD-Politiker das System der Fallpauschalen beenden, über das Kliniken bisher ihr Geld einnehmen. Es sieht vor, dass nicht die ärztliche Leistung, sondern die behandelte Diagnose nach einem Katalog entsprechender Fallpauschalen vergütet wird. Das führe dazu, dass Bereiche, in denen sich kein Profit erzielen lasse, benachteiligt würden, so der Minister. Die Reformvorschläge, die nun präsentiert werden, hat eine Expertenkommission erarbeitet. - Bayerns Gesundheitsminister Holetschek erklärte in der Bayern 2-Radiowelt, er begrüße die Reform dieses nicht mehr zeitgemäßen Systems. Wichtig sei, dass in Zukunft wohnungsnahe Versorgung gesichert werde, auch im ländlichen Raum.

