Lauterbach stellt neuen bundesweiten Klinikatlas vor

Berlin: Der sogenannte "Bundes-Klinik-Atlas" informiert ab sofort über die verschiedenen Leistungen und die Behandlungsqualität der Krankenhäuser in Deutschland. Bei der Vorstellung des neuen Portals sagte Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der Atlas solle für die Bürgerinnen und Bürger einen übersichtlichen Wegweiser durch den Krankenhaus-Dschungel bieten. Man könne nun mit wenigen Klicks Kliniken vergleichen und für die benötigte Behandlung die beste Klinik in der Nähe finden. Das Portal zeigt die Krankenhäuser mit ihren Standorten auf einer Karte. Dazu gibt es Informationen über die Bettenzahl, erbrachte Fallzahlen je Behandlungsanlass, über die Pflegekräfte am Standort und ausgewählte Zertifikate. Später in diesem Jahr sollen auch noch Daten zu Komplikationsraten hinzukommen. Der Klinik-Atlas ist im Netz unter bundes-klinik-atlas.de zu finden. Er soll die Krankenhausreform ergänzen, die das Kabinett auf den Weg gebracht hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 14:00 Uhr