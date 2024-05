Lauterbach stellt Konzept zur Verhinderung von Suiziden vor

Berlin: Bundesweit sollen Anlaufstellen und Hilfen ausgebaut werden, um Selbsttötungen vorzubeugen. Darauf zielt eine Präventionsstrategie, die Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorgestellt hat. Den Angaben zufolge nimmt seit gut 20 Jahren die Zahl der Suizide mit rund 10.000 betroffenen Menschen pro Jahr nicht ab. Lauterbach sprach von Tragödien, auch für die Familien. Ziel sei, die Suizidraten zu senken. Im Blick stehen unter anderem eine stärkere Bündelung von Beratungsangeboten und eine zentrale Krisen-Hotline für Menschen in akuten Suizidsituationen. Lauterbach will in den kommenden Monaten auch ein Programm vorlegen, mit dem die Suizidprävention gesetzlich verankert werden soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 20:00 Uhr