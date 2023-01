Lauterbach stellt Details der geplanten Krankenhausreform vor

Nachrichtenarchiv - 05.01.2023 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat länger als geplant mit seinen Länder-Kollegen und weiteren Gesundheitspolitikern über die geplante große Krankenhausreform beraten. Konkret ging es um die Vorschläge einer Expertenkommission zur künftigen Klinikstruktur und Finanzierung in Deutschland. Im Anschluss an die Beratungen sagte Lauterbach bei einer Pressekonferenz, die Krankenhäuser seien in einer Notlage, man stehe am Vorabend einer notwendigen Revolution im Krankenhauswesen. Das sei Konsens unter den Teilnehmern gewesen, so Lauterbach. Bis zum Sommer soll ein Gesetzesvorschlag erarbeitet werden. Die Reformpläne sehen unter anderem vor, die Fallpauschalen zu verringern, die Kliniken pro Patient oder Behandlungsfall bekommen. Das soll Anreize senken, möglichst viele Patienten zu behandeln. Im Gegenzug sollen die Kliniken feste Beträge für das Vorhalten von Personal, einer Notaufnahme oder notwendiger Medizintechnik bekommen.

