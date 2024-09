Lauterbach startet Informationskampagne zu elektronischer Patientenakte

Berlin: Gut hundert Tage vor dem Start der elektronischen Patientenakte für gesetzlich Versicherte hat Gesundheitsminister Lauterbach eine entsprechende Informationskampagne gestartet. Die elektronische Patientenakte werde zu einer besseren und weniger bürokratischen Versorgung führen, so der SPD-Politiker. Er verwies darauf, dass beispielsweise dem behandelnden Arzt dann auch Befunde von anderen Medizinern vorliegen. Seiner Einschätzung nach kommt es dann auch seltener zu Behandlungsfehlern. Die elektronische Patientenakte wird am 15. Januar zuerst in Modellregionen eingeführt, vier Wochen später bundesweit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2024 23:00 Uhr