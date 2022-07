Lauterbach spricht bei Corona von "schwerem Herbst"

Nachrichtenarchiv - 02.07.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach geht offenbar davon aus, dass sich die Corona-Lage in Deutschland schon bald deutlich verschärfen wird. In den ARD-Tagesthemen sagte er, es werde ein schwerer Herbst. Er rechne mit sehr hohen Fallzahlen aufgrund der Corona-Variante BA.5. Einen Lockdown wie zu Beginn der Pandemie schloss er aber aus. Lauterbach will nun Tempo bei der Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes machen, das am 23. September ausläuft. Die Ergebnisse des Sachverständigenrates, die seit gestern vorliegen, sollen mit einfließen. Gleichzeitig relativierte Lauterbach, das Gutachten sei keine Bibel. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert für den Herbst wieder kostenlose Corona-Bürgertests. Sie seien ein wichtiger Baustein in der Pandemie-Bekämpfung, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.07.2022 06:15 Uhr