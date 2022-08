Lauterbach sieht keinen Grund für Entwarnung wegen gebrochener Corona-Sommerwelle

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht die Corona-Sommerwelle in Deutschland als gebrochen an - aber keinen Grund zur Entwarnung. Er gehe von steigenden Zahlen im Herbst aus, so der SPD-Politiker, und dann könnten die Länder unabhängig von Inzidenzen wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen verhängen. Er denke auch, dass sie das tun werden, so Lauterbach. Die Ausnahmen für frisch Geimpfte und Genesene etwa in der Gastronomie verteidigte er mit dem Hinweis, eine Kontrolle sei mit der App ganz einfach. Die zeige farblich an, ob Impfung oder Genesung länger als drei Monate zurücklägen. In diesen drei Monaten sei man vor einem schweren Verlauf und einer Ansteckung gut geschützt, sagte Lauterbach. Deswegen müsse man sich aber nicht alle drei Monate impfen lassen. Lauterbach geht nach eigenen Worten davon aus, dass angepasste Impfstoffe noch im September ausgeliefert werden können.

