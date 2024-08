Lauterbach sieht keine große Gefahr für Bevölkerung durch Mpox

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach sieht angesichts eines ersten bestätigten Mpox-Falls in Europa keinen Grund zur Beunruhigung. Die Krankheit stelle für die deutsche Bevölkerung momentan keine große Gefahr dar, sagte der SPD-Politiker. Die nachgewiesene Infektion in Schweden ändere nichts an der bestehenden Risikoeinschätzung. Vor zwei Jahren hatte Deutschland schon einmal mit der Ausbreitung einer Mpox-Virusvariante zu kämpfen. Die aktuelle Mutante gilt aber als deutlich gefährlicher. Lauterbach erklärte, man werde die Lage weiterhin aufmerksam verfolgen und sei vorbereitet, falls sich die Situation ändere. Nach Angaben seines Ministeriums hat der Bund noch rund 117.000 Impfstoffdosen vom letzten Ausbruch vorrätig. Eine weitere Beschaffung sei derzeit nicht vorgesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 18:00 Uhr