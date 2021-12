Lauterbach sieht hohen Schutz durch Booster-Impfungen

Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat zu Booster-Impfungen gegen das Corona-Virus aufgerufen, auch wenn die aktuell verfügbaren Impfstoffe noch nicht auf die Omikron-Variante ausgerichtet sind. Geboosterte hätten mit den jetzigen Impfstoffen bereits einen Schutz von 75 Prozent, sagte der SPD-Politiker am Abend in der ARD. Entsprechend Geimpfte, die sich infizieren, erkrankten in der Regel nicht schwer. Die Booster-Impfung kann nach Einschätzung des Gesundheitsministers die Delta-Welle brechen und eine Omikron-Welle abwenden. Lauterbach rechnet damit, dass ab April/Mai Impfstoffe gegen die Omikron-Variante verfügbar sind. Er warb zugleich für ein Ende der Corona-Testpflicht für Geboosterte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 01:00 Uhr