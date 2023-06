Lauterbach sieht Fortschritte im Streit über Krankenhausreform

Meldungsarchiv - 01.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bund und Länder haben sich im Streit über die geplante Krankenhausreform offenbar angenähert. Nach Gesprächen der Gesundheitsminister in Berlin sagte Bundesminister Lauterbach, man wolle gemeinsam bis zur Sommerpause Eckpunkte beschließen. Hamburgs Gesundheitssenatorin Schlotzhauer sprach von einem "neuen Vertrauen in der Zusammenarbeit mit dem Bund". Ihr Amtskollege aus Nordrhein-Westfalen, Laumann, sieht vor allem Fortschritte in der Zuständigkeitsfrage. So sollen die Länder weiterhin für die Krankenhausplanung verantwortlich sein, während sich der Bund um die Betriebskosten-Finanzierung kümmert. Mehrere Bundesländer hatten sich zuvor gegen die geplante Krankenhausreform gestellt. So hatte etwa Bayerns Gesundheitsminister Holetschek betont, die Länder müssten selbst entscheiden können, welche Versorgung wo stattfindet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2023 16:00 Uhr