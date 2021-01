Lauterbach sieht die schlimmsten Monate der Pandemie kommen

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erwartet im ersten Quartal des Jahres, dass sich viele Menschen mit Corona infizieren oder im Zusammenhang mit dem Virus sterben. Lauterbach sagte im Interview mit dem SWR, er rechne jetzt mit den schlimmsten drei Monaten der Pandemie. Dann sei aber "Licht am Ende des Tunnels" erkennbar. Die Kombination aus mehr verfügbarem Impfstoff und besserem Wetter werde hoffentlich ab April für Entspannung sorgen. Der SPD-Politiker hält es dennoch für möglich, in der zweiten Januarhälfte zumindest Kitas und Grundschulen wieder zu öffnen. Zwingende Voraussetzung sei aber, dass alle anderen Klassenstufen geteilt würden und die Schüler abwechselnd Präsenz- und Digitalunterricht erhielten. Der Ärzteverband Marburger Bund erwartet sich durch die Impfungen in den ersten drei Monaten des Jahres kaum eine Entspannung. Die Vorsitzende Johna plädierte deshalb dafür, den Lockdown bundesweit einheitlich zu verlängern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 13:00 Uhr