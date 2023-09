Lauterbach sichert Reformen für Pflegekräfte zu

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat den deutschen Pflegekräften Reformen zugesichert. Beim Pflegetag schlug er vor, ihre Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten auszuweiten. Man nutze das fachliche Personal der Pflege in Deutschland zu wenig, so Lauterbach, deswegen arbeite sein Ministerium an einem Gesetz, um das zu ändern. So könnten dann Pflegekräfte Aufgaben übernehmen, die bisher nur von Ärztinnen und Ärzten erledigt werden dürfen. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Vogler, hat Verbesserungen der Arbeitsbedingungen angemahnt. Sie nannte unter anderem eine Ausweitung der Befugnisse, aber auch ein Einstiegsgehalt von 4.500 Euro monatlich. Bürokratie müsse reduziert und überflüssige doppelte Kontrollen vermieden werden, so Vogler weiter.

