Lauterbach sichert Corona-Bonus für Pflegekräfte zu

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat noch einmal die Notwendigkeit einer Corona-Impfpflicht betont. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, nur dadurch könne die Bevölkerung im Herbst vor einer neuen Welle sowie möglichen neuen Corona-Varianten geschützt werden. Er zeigte sich zuversichtlich, dass letztendlich ein Kompromissvorschlag die Mehrheit unter den Abgeordneten finden werde. Wichtig sei, so der SPD-Politiker, dass jetzt keine Parteipolitik betrieben werde. Dies wäre mit Blick auf die derzeitige Corona-Lage kontraproduktiv. - Für die Beschäftigten im Pflegebereich kündigte Lauterbach einen Corona-Bonus an. Dieser werde je zur Hälfte auf das Pflegepersonal in den Kliniken sowie die Langzeit-Pflege verteilt. Laut einem Medienbericht will die Ampel-Koalition dafür rund eine Milliarde Euro in die Hand nehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2022 09:00 Uhr