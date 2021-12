Lauterbach schließt Lockdown über Weihnachten aus

Nachrichtenarchiv - 19.12.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach schließt einen Lockdown über Weihnachten aus. Das hat der SPD-Politiker im "Bericht aus Berlin" im Ersten deutlich gemacht. Es gehe vielmehr darum, die Menschen aufzuklären, was über die Feiertage möglich sei und was nicht. Gleichzeitig warnte Lauterbach vor der Omikron-Variante. Sie werde eine fünfte Infektionswelle auslösen, diese lasse sich nicht mehr komplett aufhalten. Um die Welle abzumildern, setzt der Gesundheitsminister darauf, in hohem Tempo Corona-Impfungen aufzufrischen. Zentrale Botschaft sei, dass man mit einer Booster-Kampagne diejenigen schützen könne, die sonst besonders gefährdet wären. In den Niederlanden gilt wegen der Omikron-Variante seit heute ein neuer Lockdown.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2021 17:00 Uhr