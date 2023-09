Lauterbach ruft gefährdete Personen zu Corona-Impfung auf

Berlin: Mit Blick auf Herbst und Winter hat Gesundheitsminister Lauterbach gefährdete Menschen aufgefordert, sich gegen Corona impfen zu lassen. Vor der Presse sagte der SPD-Politiker, man gehe von steigenden Fallzahlen aus. Eine Impfung mit dem angepassten Vakzin sei der beste Schutz. Nach seinen Worten sollten sich vor allem über 60-Jährige, chronisch Kranke oder Mitarbeiter in Praxen oder Pflegeheimen schützen. Eine generelle Impfempfehlung gibt es in diesem Jahr nicht. Auch Kontaktbeschränkungen oder andere Maßnahmen sind ihm zufolge derzeit nicht geplant. Ein Grund sei die höhere Immunisierung in der Bevölkerung, so Lauterbach. Gemeinsam mit dem kommissarischen Leiter des RKI, Schaade, rief er zu freiwilligen Schutzmaßnahmen auf – wie etwa Corona-Selbsttests. Laut RKI steigen die Fallzahlen derzeit wieder - aber auf niedrigem Niveau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 15:00 Uhr