Lauterbach rechnet mit baldigen Erleichterungen für die Hausärzte

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach geht davon aus, dass sich die geplante Reform für Hausärzte schon in diesem Jahr positiv auf die Praxen auswirken wird. Das sagte der SPD-Politiker am Abend in den ARD-Tagesthemen. Die Details des Gesetzes will er der Öffentlichkeit noch in diesem Monat vorstellen. Kern dabei ist Lauterbach zufolge die Umstellung der Honorierung. Die Obergrenzen beim Budget sollen aufgehoben werden, damit Hausärztinnen und Hausärzte für alle erbrachten Leistungen Geld bekommen. Der Beitragssatz für die Krankenversicherung wird nach Einschätzung von Lauterbach durch die Reform nicht steigen, die Kosten würden durch die zunehmenden Einnahmen der Krankenkassen abgefedert.

