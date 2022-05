Lauterbach rechnet bald mit Impfdosen gegen Affenpocken

Nachrichtenarchiv - 29.05.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach erwartet eine schnelle Lieferung der ersten Impfdosen gegen Affenpocken. Das Mittel soll bereits in den ersten beiden Juniwochen zur Verfügung stehen, wie er im "Bericht aus Berlin" sagte. Die erste Lieferung solle 40.000 Impfdosen umfassen, weitere 200.000 Einheiten kämen danach, so Lauterbach. Den Kaufvertrag mit dem Pharmaunternehmen habe er persönlich unterzeichnet. Doch wer wann gegen die Affenpocken geimpft werden soll, steht nach den Worten des Ministers bisher nicht fest. Lauterbach betont ein weiteres Mal: Seiner Ansicht nach stellen die Affenpocken keine Gefahr dar, zu einer Pandemie zu werden. Bis Freitag waren dem Robert-Koch-Institut in Deutschland insgesamt 16 Fälle von Affenpocken gemeldet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2022 22:00 Uhr