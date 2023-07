Lauterbach plant Rauchverbot im Auto in Anwesenheit von Schwangeren oder Kindern

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj bekommt in Prag Rückendeckung für Nato-Beitrittswunsch

Prag: Der ukrainische Präsident Selenskyj erhofft sich vom Nato-Gipfel Anfang kommender Woche in Vilnius eine Einladung an sein Land, dem Militärbündnis beizutreten. Das sagte Selenskyj bei einem Besuch in Prag. Tschechiens Präsident Pavel erklärte, es sei auch im Interesse seines Landes, dass die Ukraine unmittelbar nach Ende des russischen Angriffskriegs Verhandlungen beginne. Auch das bulgarische Parlament hat sich in einer Erklärung gestern für einen Beitritt der Ukraine zur Nato ausgesprochen. Unterdessen ist die Zahl der Todesopfer nach dem Einschlag russischer Marschflugkörper in ein Wohngebiet im west-ukrainischen Lwiw auf sechs gestiegen, mindestens 40 Menschen wurden zudem verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2023 06:00 Uhr